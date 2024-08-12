Kirby, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ve olası bir saldırının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirtti. "Önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurgulayan Kirby, bölgedeki gerilimin yüksek olduğunu ifade etti.

Müzakerelere katılım önemli

Kirby, ABD ve müttefiklerinin Gazze Şeridi’ndeki ateşkese dair müzakerelerle ilgili diplomatik çabalarını sürdüreceğini de belirtti. 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi beklenen müzakerelere yönelik umutlarını dile getiren Kirby, Hamas’ın bu müzakerelere ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi. Kirby, herkesin bu tarihte müzakerelere katılmasının ve sonuçların ne olacağını görmesinin önemli olduğunu söyledi.

Herhangi bir gelişmenin bu müzakereleri etkileyebileceğine dikkat çeken Kirby, ABD'nin bölgede kalıcı bir çözüm arayışında kararlı olduğunu sözlerine ekledi.