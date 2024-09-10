İzmir Altınyol üzerinde Çiğli istikametine doğru seyir halinde olan sürücüler, Hiltongarden otelinin önünde sağ şeritte arızalanan bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşıyor. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olsa da aracın yol dışına çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Trafik yoğunluğu

Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiine kadar uzanan yoğunluk, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Arıza nedeniyle bu noktada yaşanan trafik yoğunluğu, Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiine kadar uzanmış durumda. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.