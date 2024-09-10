Çin merkezli bir çamaşır makinesi üreticisi, internet satışlarında yapılan bir fiyatlandırma hatası nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin bir çalışanı, çamaşır makinelerini yanlışlıkla internet platformunda büyük bir indirimle listeledi. Bu hata, ürünlerin fiyatını normalin çok altında gösterdi ve 20 dakika boyunca yaklaşık 70 milyon yuan (yaklaşık 334 milyon TL) değerindeki makineler 40 milyon yuan (yaklaşık 191 milyon TL) fiyatla satıldı.

Özür videosu yayınladılar

Bu kısa süre zarfında birçok müşteri, avantajlı fiyatlardan yararlanarak alışveriş yaptı. Ancak, şirket büyük bir zarara uğrama riskiyle karşı karşıya kaldı. Hatayı fark eden şirket, durumu düzeltmek için çaba sarf etti ve hatayı yapan çalışanın özür videosu yayınlamasını sağladı. Çalışan videoda, yapılan hatayı itiraf ederek, müşterilerden siparişlerini iptal etmelerini rica etti. Ayrıca, zararın çok büyük olduğunu ve bunu karşılayacak durumda olmadığını belirtti.

Şirket, hatalı satışların iptali için hukuki yollara başvururken, mahkemede bu hatanın gerçekten bir insan hatası olduğunu kanıtlamak zorunda. Aksi halde, siparişler iptal edilmezse ve yeterli kanıt sunulamazsa, firma iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.