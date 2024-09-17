Çiğli Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da yoğun bir programla kutlayacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklere dair, “Daha yaşanabilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir kent planlama hedefimiz doğrultusunda, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik eden ve her Eylül ayında düzenlenen bir farkındalık kampanyası olarak Çiğli’de başlayacak. 2024 yılı teması “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” olarak belirlendi. Etkinlikler kapsamında, ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ düzenlenecek, böylece şehir içi dolaşımı teşvik edilecek. Ayrıca, 16-20 Eylül tarihleri arasında ilçe genelinde kurulacak bisiklet tamir istasyonları ile Çiğlililer, spor ve hareket ile daha fazla iç içe olmaya teşvik edilecek.

Yoğun etkinlik programı

Çiğli Belediyesi’nin etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. Etkinlikler arasında bisiklet eğitimleri ve bisiklet tamir istasyonları vatandaşlara hizmet verecek. Program, bu akşam saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek zumba etkinliği ile başlayacak. 18 Eylül Çarşamba günü sabah 07.30’da Sasalı Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Doğaseverler için Atatürk Spor Salonu önünden servis kaldırılacak. 20 Eylül Cuma günü ise Kaklıç Mahallesi 10324 Sokak trafiğe kapatılarak ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ düzenlenecek. Aynı gün 14.30 ve 16.00 saatleri arasında çocuklar için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı, bisiklet yarışı ve survivor parkuru yapılacak.

Başkan Yıldız’dan çağrı

Başkan Yıldız, Avrupa Hareketlilik Haftası’nı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşıladıklarını belirterek, “Çiğli Belediyesi olarak, daha yaşanabilir, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir kent yaratma hedefimiz doğrultusunda, bu önemli etkinliğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda' teması ve 'Şehri Beraber Yaşayalım' sloganı ile sizleri şehrimizin güzelliklerini yürüyerek veya bisikletle keşfetmeye davet ediyorum. Hareketliliğin fiziksel sağlığımıza yanı sıra ruhsal ve sosyal sağlığımıza da olumlu etkileri olduğunu unutmamalıyız. Daha az araç kullanımı, daha temiz hava ve daha az gürültü kirliliği hepimizin yaşam kalitesini artıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyoruz. Gelin, hep birlikte daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Çiğli için adım atalım” dedi.