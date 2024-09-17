Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını belirterek, “Yağışla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Macit, yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.

Macit, “Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, üç büyükşehirdeki hava durumuna ilişkin de “İstanbul'da çarşamba günü ve cuma günü il genelinde, perşembe günü de doğusunda yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 25-26 dereceler civarında olacak. Ankara'da da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak” ifadelerini kullandı.