17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu acı olayın 25. yıldönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için bir mesaj paylaştı.

"Çeyrek asra rağmen acılar taze"

Başkan Onur Emrah Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bazı acılar hiç unutulmaz..." diyerek, Marmara Depremi'nin 25. yılında yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle andığını ifade etti. Yıldız, bu büyük felaketin üzerinden geçen çeyrek asra rağmen, yaşanan acıların hala taze olduğunu belirtti.

Yıldız'ın bu mesajı, Çiğli halkının ve tüm Türkiye'nin, deprem gibi felaketlerin izlerini unutmamak ve gelecekte benzer acıların yaşanmaması için alınacak önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Bazı acılar hiç unutulmaz...



17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum.#17Agustos1999 pic.twitter.com/aII9vr1SDk — Onur Emrah YILDIZ (@OnurEmrahYILDIZ) August 17, 2024