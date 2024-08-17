İstanbul Yarış Pisti, yeni yönetimiyle birlikte uzun bir aradan sonra kapılarını Türk sporculara ve motorsporları tutkunlarına yeniden açıyor. Pistin yeni işletmecisi Lale Cander ve ekibi, pistin uzun süredir kullanılmamasından kaynaklanan sorunları tek tek çözerek, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pistte kapsamlı yenileme süreci

TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu), İstanbul Yarış Pisti’nin devralınmasından hemen sonra kapsamlı bir çalışma yaparak, pistin eksiklerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirledi. 1 milyon metrekarelik alanı kaplayan ve yarışları engelleyen otlar temizlenerek, pistin sportif anlamda kullanılmasının önü açıldı.

Bu kapsamlı çalışmaların sonucunda, Türk sporcuların yıllardır özlemle beklediği Türkiye Pist Şampiyonası ve Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası için tarihler açıklandı. 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde TOSFED’in organizasyonuyla Türkiye Pist Şampiyonası, yeniden İstanbul Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’un motorsporları meraklıları için bir cazibe merkezi olan bu pist, ayrıca Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak.

12 yıl aranın ardından büyük geri dönüş

Dünyanın en gözde pistlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra yeniden büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, uzun zamandır pistte yapılamayan yarışların yeniden start almasını sağlayacak. Pist, teknik donanımı, geniş seyirci kapasitesi ve İstanbul’un büyüleyici atmosferiyle tüm motorsporları tutkunlarını ağırlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak

Bu büyük organizasyonda, Dünya Şampiyonu Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da piste çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sporcular, 1000cc’den 125cc’ye kadar çeşitli motor sınıflarında ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası dahil olmak üzere 10 farklı kategoride mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan tam destek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin motosiklet sporunda dünya çapında bir yere sahip olduğunu belirtti. "Milli motosikletçilerimiz, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla dalgalandırıyor" diyen Uçar, özellikle gençler arasında motosiklet sporuna olan ilginin hızla arttığını vurguladı.

"Yeni milli sporcular yetiştireceğiz"

Uçar, İstanbul Yarış Pisti’nin yeniden kullanıma açılmasının, sporcuların antrenman ve eğitim için yurtdışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, Lale Cander ve İstanbul Yarış Pisti yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Uçar, "Türkiye motorsporlarına olan bu değerli katkılar sayesinde yeni milli sporcular yetiştireceğiz" dedi.