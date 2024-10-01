Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında özel bir huzurevinde yaşayan büyükleri ziyaret etti ve onların değerli anılarını dinleyerek keyifli anlar yaşadı.

Başkan Yıldız'dan çınarlarla buluşma

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Çiğli’deki huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden Başkan Onur Emrah Yıldız, huzurevi sakinlerinin elini öperek onlarla sohbet etti. Türk Bayrakları ile Başkan Yıldız'ı karşılayan yaşlılar, hayat hikayelerini paylaşarak Başkan’a geçmişten günümüze aktardıkları değerli anılarını anlattılar.

"Yaşlılarımız toplumumuzun hafızasıdır"

Başkan Yıldız, yaşlıların toplum için ne kadar kıymetli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Büyüklerimizin tecrübeleri bizler için çok değerli. Yaşlılar, toplumumuzun hafızası ve bizlere hayatın anlamını, sabrı ve sevgiyi öğreten rehberlerdir. Onların deneyimlerinden ders çıkarmak, bizlere gelecek için umut veriyor."

Başkan Yıldız, huzurevindeki ziyaretinde, yaşlıların sadece geçmişteki emekleriyle değil, bugün de topluma yön veren birer rehber olduklarını ifade etti. “Sizlerin yaşamını daha huzurlu ve mutlu kılmak için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz” diyen Yıldız, yaşlılara verilen sevgi ve saygının, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Çiğli Belediyesi’nden yaşlılara destek

Başkan Yıldız, yaşlıların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Çiğli Belediyesi olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına çeşitli projeler ve desteklerle hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Yaşlılara gösterilen ilginin ve desteğin, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sunduğunu belirtti.