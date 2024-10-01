Afyonkarahisar'da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bu denetimlerde 12 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hapis cezası bulunan 5 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranma kaydı bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar

Yapılan uygulama ve kontrollerde elde edilen bulgular ise dikkat çekici oldu. Toplamda 4,6 gram uyuşturucu, 5 parça uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 11 bıçak ve 33 mermi ele geçirildi.