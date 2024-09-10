Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Evka-2 Mahallesi’ndeki Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşan Yıldız, minik öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu ve yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Başkan Yıldız’dan anlamlı ziyaret

Yeni eğitim yılının ilk gününde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Yunus Emre İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Yıldız, hem onların heyecanını paylaştı hem de çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü. Öğrencilere dağıtılan hediyeler arasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’den çıkarken resmedildiği puzzle ve zeka küpleri dikkat çekti.

“Çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk”

Başkan Onur Emrah Yıldız, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın ilk okul gününde heyecanlarına ortak olduk. Hepsine mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulların açıldığı bu ilk gün, her zaman coşku ve sevinçle doludur. Biz de çocuklarımızın bu özel gününü daha anlamlı kılmak istedik” dedi.

Eğitimde başarı vurgusu

Başkan Yıldız, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini belirterek, “2024-2025 eğitim öğretim döneminin sağlıklı, verimli ve başarılarla geçmesini diliyorum. Çiğli Belediyesi olarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim, toplumun geleceği için en büyük yatırımdır ve biz de bu bilinçle hareket ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerle yakın iletişim

Sınıfları dolaşarak öğrencilere yakın ilgi gösteren Yıldız, çocukların taleplerini dinleyerek onları mutlu etti. Öğrencilerin yüzlerindeki heyecan ve sevinç, eğitimin ilk gününe damga vurdu. Başkan, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle öğrencilerin bu yılı en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandığını ifade etti.

Başkan Yıldız, eğitime destek olmanın belediyenin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Öğrencilerimizin ve okullarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek, her türlü desteği sağlamak önceliğimizdir. Çiğli Belediyesi olarak, eğitimde başarılı bir yıl geçirilmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.