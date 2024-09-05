İzmir'de bugün(5 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 5 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

DENIZ ECZANESİ - ALİAĞA

SİTELER MAHALLESİ ARİF BALAMİR CADDESİ NO:5/A E BLOK

02326163338

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ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK

ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI

02324634630

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PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR

02323697712

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KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A

02324496151

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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A

02323441111

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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2

EGEKENT 4 SİTESİ

02328540097

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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42

0543 279 22 42

02322792242

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MERT ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MAH. POLAT CAD. NO:119-121/A

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinik Kapısı Karşısı

02322263939

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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR

2325817045

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ILKEGE ECZANESİ - BAYRAKLI

1612 SOKAK NO:30/A BAYRAKLI

AYDIN KAYNAK SO SIRASI

2323458270

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TEKIN ECZANESİ - BERGAMA

ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR

02326315049

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D

02323736524

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EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A

EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI

02323739631

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IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI

PARK YANI ÇAMKIRAN

2323473663

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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A

TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI

02323755247

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BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA

SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108

BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI

02322560118

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BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1

KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45

02324822878

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OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E

02324201615

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BARIS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

YEŞİLOVA MH. 4053/2 SK. NO:30/A

02323886224

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

DALYAN MH. 4218 SK. 22/D

02327248660

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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

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GÜLGEZE ECZANESİ - ÇİĞLİ

ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F

02323861515

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YENİ GÜLCE ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENI MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:64/B

02323292828

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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43

02326719396

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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75

YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328127071

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HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)

UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322721704

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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK

ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI

02322271962

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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A

02324408987

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FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A

CİĞERCİ SİNAN KARŞISI

02322524519

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SERRA ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A

05340399972

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YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A

02324330707

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MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

02323636833

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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B

02322340028

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HATAY BANU ECZANESİ - HATAY

ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86

02322448545

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ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A

2322595917

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EDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

5757 SOK.NO:78/A

ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322542025

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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NASMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

M.İHSAN ZEYREK SOK NO:37/D KARŞIYAKA

ALAYBEY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MAVİKÖŞE

02323686553

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ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)

02329998491

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DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A

02323644416

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ÇAMLIK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

FİKRİ ALTAY MAH. 6183 SOK. NO:26/A

02329991874

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ECZANECAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO:11/A

2328788912

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SAVRAN ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR

02326871097

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DEVA ECZANESİ - KİRAZ

HOCA IBRAHIM CD.3

2325723162

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YASAM ECZANESİ - MENDERES

KASIMPASA MAH.17/B

2327821377

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BIZIM ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR

2328310818

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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN

2328321434

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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A

TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI

02324845838

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A

NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI

02322380023

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BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A

02325440776

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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI

02324786606

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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES CD.80/B

02322812343

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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A

02325028975

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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B

02328926275

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CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A

02324875606

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IDIL ECZANESİ - TİRE

YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5

TIRE2NOLUASMST

02325001600

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PINAR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16

KAHRAMAN OTEL YANI

02328561337

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BULVAR ECZANESİ - TORBALI

ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A

02328560112

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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.

02327664043

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ZAFER ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20

02327541128

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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A

02327422000

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI

02327551738

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ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A

02329664046

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398408

2328147146

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448

02324583321

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ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT

02322568271

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