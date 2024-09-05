İzmir'de bugün(5 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 5 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

DENIZ ECZANESİ - ALİAĞA

 SİTELER MAHALLESİ ARİF BALAMİR CADDESİ NO:5/A E BLOK
 02326163338
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 ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

 SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
 ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
 02324634630
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 PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
 02323697712
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 KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
 02324496151
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 ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
 02323441111
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 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
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 YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
 0543 279 22 42
 02322792242
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 MERT ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:119-121/A
 Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinik Kapısı Karşısı
 02322263939
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 ILKEGE ECZANESİ - BAYRAKLI

 1612 SOKAK NO:30/A BAYRAKLI
 AYDIN KAYNAK SO SIRASI
 2323458270
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 TEKIN ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
 02326315049
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
 02323736524
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 EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A
 EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI
 02323739631
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 IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI
 PARK YANI ÇAMKIRAN
 2323473663
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 DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
 TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
 02323755247
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 BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA

 SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
 BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
 02322560118
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 BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1

 KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
 02324822878
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 OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E
 02324201615
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 BARIS ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MH. 4053/2 SK. NO:30/A
 02323886224
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

 DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
 02327248660
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 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
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 GÜLGEZE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
 02323861515
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 YENİ GÜLCE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENI MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:64/B
 02323292828
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 BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ

 ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
 02326719396
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 AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328127071
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 HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
 UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322721704
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 ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
 ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
 02322271962
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 BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
 02324408987
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 FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
 CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
 02322524519
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 SERRA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
 05340399972
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 YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
 02324330707
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 MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

İZSU uyardı | 5 Eylül'de İzmir'de 7 ilçede su kesintisi! İZSU uyardı | 5 Eylül'de İzmir'de 7 ilçede su kesintisi!

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
 02323636833
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 GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
 02322340028
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 HATAY BANU ECZANESİ - HATAY

 ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
 02322448545
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 ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
 2322595917
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 EDA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 5757 SOK.NO:78/A
 ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322542025
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 NASMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 M.İHSAN ZEYREK SOK NO:37/D KARŞIYAKA
 ALAYBEY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MAVİKÖŞE
 02323686553
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 ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
 02329998491
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 DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A
 02323644416
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 ÇAMLIK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MAH. 6183 SOK. NO:26/A
 02329991874
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 ECZANECAN ECZANESİ - KEMALPAŞA

 8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO:11/A
 2328788912
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 SAVRAN ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097
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 DEVA ECZANESİ - KİRAZ

 HOCA IBRAHIM CD.3
 2325723162
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 YASAM ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPASA MAH.17/B
 2327821377
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 BIZIM ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR
 2328310818
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 YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
 2328321434
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 MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
 TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
 02324845838
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
 NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
 02322380023
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 BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A
 02325440776
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 KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
 02324786606
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 SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES CD.80/B
 02322812343
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 BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
 02325028975
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 KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
 02328926275
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 CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A
 02324875606
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 IDIL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
 TIRE2NOLUASMST
 02325001600
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 PINAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
 KAHRAMAN OTEL YANI
 02328561337
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 BULVAR ECZANESİ - TORBALI

 ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
 02328560112
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 ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
 02327664043
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 ZAFER ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
 02327541128
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 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
 02327551738
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 ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
 02329664046
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
 02324583321
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 ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT
 02322568271
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Editör: Engin Keskin