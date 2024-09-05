İzmir'de bugün(5 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 5 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 5 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
DENIZ ECZANESİ - ALİAĞA
SİTELER MAHALLESİ ARİF BALAMİR CADDESİ NO:5/A E BLOK
02326163338
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ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK
SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
02324634630
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PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
02323697712
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KARAKAŞ ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A
02324496151
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ÖZLEMİN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. YAVUZ CAD. NO:88/A
02323441111
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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YEŞİLDERE ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42
0543 279 22 42
02322792242
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MERT ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:119-121/A
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinik Kapısı Karşısı
02322263939
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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
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ILKEGE ECZANESİ - BAYRAKLI
1612 SOKAK NO:30/A BAYRAKLI
AYDIN KAYNAK SO SIRASI
2323458270
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TEKIN ECZANESİ - BERGAMA
ERTUGRUL MAH. MUSTAFA YAZICI CAD.NO:21 BERGAMA/IZMIR
02326315049
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
02323736524
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EMİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. ÜNİVERSİTE CAD. NO:20/A
EGE ÜNİV. HAST. KARŞISI
02323739631
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IRMAK ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH.SAKARYA CAD.NO:275/2 SOK.NO:2/A BAYRAKLI
PARK YANI ÇAMKIRAN
2323473663
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DEMİRKAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
EVKA-3 MAH.129. SOK.NO:1/A
TÜRKAN ÖZİLHAN HASTANESİ YANI
02323755247
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BOZYAKA SERDAR ECZANESİ - BOZYAKA
SAIM ÇIKRIKÇI CAD. NO:108
BOZYAKA HASTANESİ POLİNİKLİNİK KAPISI KARŞISI
02322560118
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BUCA TUNALI ECZANESİ - BUCA 1
KOZAĞAÇ MAH. 223 SOK. NO:45
02324822878
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OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E
02324201615
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BARIS ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MH. 4053/2 SK. NO:30/A
02323886224
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME
DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
02327248660
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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GÜLGEZE ECZANESİ - ÇİĞLİ
ISTASYON ALTI MAH. 8010 SOK. NO: 6/F
02323861515
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YENİ GÜLCE ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENI MAH. ESKİ HAVAALANI CAD. NO:64/B
02323292828
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BADEMLİ ECZANESİ - DİKİLİ
ISMETPASA MAH. 13.SOKAK NO:43
02326719396
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AYŞIN ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SK. NO:28/75
YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328127071
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HABBAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DEVRİM MAH. 3817 SOK. NO:10(A-B)
UMUT SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322721704
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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
02322271962
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BUCA FATİH ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZIOSMANPASA CAD. NO:128/A
02324408987
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FERAH ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. ETİLER CD. NO:6/A
CİĞERCİ SİNAN KARŞISI
02322524519
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SERRA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
05340399972
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YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
02324330707
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MERVE ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MAH. 1847/26 SOK. NO:5/F(GERBAY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
02323636833
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GÜZELBAHÇE ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. İSTİKBAL CD. NO:32/B
02322340028
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HATAY BANU ECZANESİ - HATAY
ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86
02322448545
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ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
2322595917
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EDA ECZANESİ - KARABAĞLAR
5757 SOK.NO:78/A
ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322542025
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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NASMAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
M.İHSAN ZEYREK SOK NO:37/D KARŞIYAKA
ALAYBEY SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, MAVİKÖŞE
02323686553
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ELİT ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. 1836 SOK NO:29/A(KARŞIYAKA BELEDİYE YANI)
02329998491
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DEREN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
BOSTANLI MH. PROF DR. YUSUF VARDAR SK. NO:30/A
02323644416
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ÇAMLIK ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MAH. 6183 SOK. NO:26/A
02329991874
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ECZANECAN ECZANESİ - KEMALPAŞA
8 EYLÜL MAH. 134 SOK. NO:11/A
2328788912
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SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
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DEVA ECZANESİ - KİRAZ
HOCA IBRAHIM CD.3
2325723162
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YASAM ECZANESİ - MENDERES
KASIMPASA MAH.17/B
2327821377
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BIZIM ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPASA MAH. 1028/2 SOKAK C BLOK NO:1/A MENEMEN/IZMIR
2328310818
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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
2328321434
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MİMOZA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
TURGUT REİS MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:374/A
TARİHİ ASANSÖR KARŞI ÇAPRAZI
02324845838
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
02322380023
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BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A
02325440776
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KARADENİZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI
02324786606
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SARNIÇ ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES CD.80/B
02322812343
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BULVAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:62/A
02325028975
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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
02328926275
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CİNKAYA ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MH. FORBES SK. NO:66/A
02324875606
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IDIL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
TIRE2NOLUASMST
02325001600
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PINAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH.SERDAR GENÇ CAD.NO:16
KAHRAMAN OTEL YANI
02328561337
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BULVAR ECZANESİ - TORBALI
ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
02328560112
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ZEYTİNALANI ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH.
02327664043
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ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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ÇESMEALTI ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI
02327551738
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ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
02329664046
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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SEÇİL ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:448
02324583321
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ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT
02322568271
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