Çiğli Belediyesi, Çocuklara Hijyen Ve Sağlıklı Yaşamı Tiyatro Ile Öğretiyor

Çiğli Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmaya devam ediyor. "Mikropsuz Bir Hayat" adlı çocuk tiyatro oyunu, minik izleyicilerine hijyenin önemini interaktif bir şekilde anlatırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirdi.

Eğlenceli karakterler ve renkli sahne büyük ilgi gördü

Çocukları mikrop ve hijyen konusunda bilinçlendiren tiyatro oyunu, eğlenceli karakterler ve renkli sahne dekorlarıyla büyük ilgi gördü. Oyun, mikroplardan korunma yollarını anlatırken aynı zamanda interaktif sahneleriyle çocukları sürece dahil etti. Bu sayede çocuklar, hijyen alışkanlıklarını hem eğlenerek öğrendi hem de pekiştirdi.

"Eğlenerek öğrenmek bizim için çok değerli"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Okulların ara tatil döneminde çocuklarımıza eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyoruz. 'Mikropsuz Bir Hayat' adlı tiyatro oyunumuz, sağlıklı yaşam ve hijyen alışkanlıklarını onlara eğlenceli bir dille öğretmek için harika bir fırsat oldu. Çocuklarımız sahnedeki karakterlerle hem eğleniyor hem de mikroplardan korunmanın önemini öğreniyor. Bu bilgileri hayatlarına entegre ederek sağlıklı bireyler olarak yetişeceklerine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.