Güzelbahçe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladı. Güzelbahçe Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen fener alayı korteji ve ardından düzenlenen Devrim Seyrek konseri, yüzlerce vatandaşın katılımıyla adeta bir bayram havasında geçti.

Fener alayı coşkusu

Güzelbahçeliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Çelebi Mahallesi’nde bulunan Üç Fidan Parkı'nda toplandı. Ellerinde meşale ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı söyleyerek Şehit Kemal Caddesi, Atatürk Mahallesi üzerinden Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Güzelbahçeli vatandaşlar eşlik etti.

“102. yılın gururunu yaşıyoruz”

Fener alayı yürüyüşü, Amfi Tiyatro'da son buldu ve hemen ardından Devrim Seyrek konseri başladı. Konsere CHP İzmir İl Sekreteri Özlem Ünsal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güvenç, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Anadolu rock müziğinin sevilen sesi Devrim Seyrek, sahnede İlkay Akkaya ve Tual üyeleriyle düet yaparak Güzelbahçelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca birbiri ardına çalınan sevilen şarkılar ve ezgiler, katılımcıların bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

Başkan Mustafa Günay’dan duygusal konuşma

Konserin sonunda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini vurgulayan duygusal bir konuşma yaptı. Başkan Günay, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı kahramanlık destanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür." ifadelerini kullanarak, zaferin sadece askeri bir başarı değil, milletin bağımsızlık ve özgürlüğe olan inancının bir simgesi olduğunu belirtti. Ayrıca, atalarımızın kanlarıyla sulanan bu toprakların değerlerine sahip çıkmanın önemine de vurgu yaptı.

“Emperyalistleri ülkeden yine atacağız”

Başkan Günay, emperyalizme karşı kazanılan bu tarihi zaferin 102. yılında, Türkiye’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. “İkinci yüzyılın değişim lideri, bu emperyalistleri bu ülkeden bir daha gönderecek. Genel Başkanımız Özgür Özel gelecek ve Türkiye’ye yeniden özgürlük gelecek. Korkmak yok, durmak yok; biz bu yolu yürüyeceğiz çünkü biz iktidara yürüyoruz.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlikler, hep birlikte söylenen İzmir Marşı ile sona erdi. Güzelbahçeliler, Zafer Bayramı'nın 102. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.