Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yeni bir üretim tesisi kurma kararı aldı. 760 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek fabrikada yılda 100 bin motosiklet üretilmesi planlanıyor.



Honda’dan Aliağa’ya büyük yatırım

Honda Türkiye, COVID-19 sonrası artan bireysel ulaşım ihtiyacının etkisiyle büyüyen motosiklet pazarına yanıt olarak yeni bir fabrika kurma kararı aldı. Şirket, İzmir’in Aliağa ilçesinde 100 bin metrekarelik bir alana kurulacak tesisle birlikte bölgedeki sanayi altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yılda 100 bin üretimle başlayacak

2026 yılının ortalarında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada ilk aşamada yıllık 100 bin motosiklet üretilecek. İlerleyen dönemde bu kapasitenin 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

300 kişiye doğrudan istihdam

Honda, yeni yatırımıyla yaklaşık 300 kişiye doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyor. Bu yatırım, sadece üretim değil, aynı zamanda servis, tedarik ve yan sanayi alanlarında da dolaylı istihdam yaratacak.

Rekor satış, yeni yatırımı tetikledi

Honda Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği 162 bin adetlik motosiklet satışıyla bugüne kadarki en yüksek satış rakamına ulaştı. Bu başarı, yeni üretim tesisi için zemin hazırladı.

Amaç: Sürdürülebilir büyüme ve yerel üretim

Şirket, söz konusu yatırımla sadece üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'deki motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmayı da hedefliyor. Honda, yüksek kaliteli ve erişilebilir ürünleri tüketiciyle buluşturmak istiyor.