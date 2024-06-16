Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Egekent, Evka 2, Evka 5, Ataşehir Pazar yeri ve Kaklıç kurban kesim alanında görev yapacak.

Belirlenen Alanlar Dışında Kesim Yasak

Ekipler, belirlenen kurban kesim alanları dışında; bahçe, park ve umuma açık yerlerde kurban kesilmesinin önüne geçmek için 7/24 teyakkuzda olacak. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumda veya şikayetlerini iletmek için 0541 665 7596 numaralı hattı arayabilecekler.

Başkan Onur Emrah Yıldız'dan Bayram Mesajı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bayramın huzurlu ve güvenli geçmesi için tüm önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşlardan kurban kesim kurallarına uymalarını ve mümkünse kesim işlemlerini uzmanlara bırakmalarını rica etti. Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kesim alanları başta olmak üzere tüm mahallelerimizde denetimlerimiz aralıksız sürecek. Kurban kesim kurallarına uyulması, olası kazaların ve yaralanmaların önüne geçecektir" dedi.