60 dönümlük alanda hizmet veren Oasis Aquapark, 12 farklı kaydırak, 3 büyük havuz (yüzme havuzu, dalga havuzu, jakuzili havuz), restoran, butik ve revir gibi olanaklar sunuyor. Ayrıca, animasyon ekibi tarafından düzenlenen su topu, su voleybolu, ayak voleybolu ve dart atma gibi etkinliklerle eğlence dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Giriş Ücretleri Ne Kadar?

0-3 yaş: Ücretsiz

4-11 yaş: 600 TL

12 yaş ve üzeri: 750 TL

İndirim Fırsatları:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinin personeline %25 indirim uygulanıyor.

Oasis Aquapark'a Nasıl Gidilir?

Oasis Aquapark, Çeşme Alaçatı'da bulunuyor. Otobüs veya özel araçla ulaşım sağlayabilirsiniz.