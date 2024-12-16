Çiğli Belediyesi, kalite standartlarını koruma ve geliştirme hedefiyle gerçekleştirdiği son tetkikten tam not alarak uluslararası kalite yönetimi belgesinin geçerliliğini devam ettirdi. Bu başarı, belediyenin sürdürülebilir yönetim anlayışını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Uluslararası standartlarda hizmet anlayışı

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni korumak için yapılan denetimi başarıyla geçen Çiğli Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetlerde sürekli iyileştirme anlayışını ön planda tutuyor. Tetkik sonucunda belgenin geçerliliğinin devam ettirilmesi, belediyenin uluslararası standartlarda hizmet sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Yıldız’dan kalite vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, elde edilen başarının belediyenin hizmet kalitesine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: “Belediyemizin TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için yapılan 2. gözetim tetkikini başarıyla tamamlamış olmasından büyük gurur duyuyorum. Bu başarı, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma konusundaki kararlılığımızı ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızı güçlendiriyor. Kalite yönetim sistemine verdiğimiz önemle başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve gelecek denetimlerde de aynı başarıyı elde edeceğimize inanıyorum.”