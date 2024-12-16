Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliklerde, hem çocuklar hem de kadınlar için önemli eğitimler verildi.

Yeşil Gezegen Eğitimi

kapsamında, 7-14 yaş arası çocuklara çevre bilinci kazandırılmaya yönelik interaktif etkinlikler düzenlendi. Bu eğitimde, çocuklara çevre koruma, atık yönetimi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca, afetler konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluklar vurgulandı; çocuklar, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenerek bilinçlendirildi.

Kadın İçin Teknoloji Projesi

ise teknolojiye ilgi duyan kadınlara yönelik dijital okuryazarlık, kariyer planlama ve mobil fotoğrafçılık gibi alanlarda eğitimler sundu. Bu proje, kadınların teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak, onların dijital dünyada daha aktif rol almalarını sağlamayı hedefledi.

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci’nin de katıldığı bu eğitim programları, Kütahya Belediyesi’nin çevre bilinci ve teknolojiye dayalı toplumsal farkındalık yaratma çabalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekti. Katılımcılardan büyük beğeni toplayan projeler, Kütahya’nın hem çevresel hem de teknolojik anlamda daha bilinçli bir toplum inşa etme yolundaki kararlılığını gözler önüne serdi.