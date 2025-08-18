Gençler sahneyle buluştu, ritimle coştu

Çiğli Belediyesi, drama ve ritim atölyeleriyle gençleri sahneyle buluşturdu. 7-18 yaş arasındaki katılımcılar, farklı yaş gruplarına özel hazırlanan etkinliklerde kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Doğaçlama çalışmaları, grup oyunları ve karakter canlandırmalarıyla dolu geçen drama atölyeleri, gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağladı. 7-10 yaş grubuna yönelik ritim atölyesi ise çocuklara farklı enstrümanlarla tanışma ve grup halinde müzik yapma deneyimi sundu.

Sinema Meydan’da unutulmaz bir gece yaşandı

Açık Hava Film Günleri kapsamında Kasaplar Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterimde, Cem Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi izleyiciyle buluştu. Yaz akşamının serinliğinde, yıldızların altında gerçekleşen gösterim, katılımcılara nostaljik ve unutulmaz anlar yaşattı. Sinema ve müziğin birleştiği bu özel etkinlik, Çiğli halkının yaz akşamlarını renklendirdi.

Tiyatro ve drama kursları başladı

Çiğli Belediyesi, yetişkinler ve çocuklar için düzenlediği tiyatro ve drama kurslarıyla kültürel yaşamı desteklemeyi hedefledi. Temel Tiyatro Eğitimi Kursu için kayıtlar 15 Eylül’e kadar devam ederken, 7-12 yaş gruplarına yönelik Drama Kursu için başvurular 28 Ağustos’a kadar alındı. Katılımcılar, kurslarda hem sanatsal yeteneklerini geliştirdi hem de topluluk içinde kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Kadınlar ve çocuklar için sanat dolu günler

18-25 Ağustos tarihleri arasında kadınlar ve çocuklara özel atölyeler düzenlendi. Kil, ahşap boyama, yağlı boya, taş boyama ve ebru atölyeleri, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sundu. Renklerin dans ettiği etkinliklerde katılımcılar kendi eserlerini üretirken el becerilerini geliştirdi ve sanatı deneyimledi. Bu atölyeler, hem çocuklar hem de kadınlar için yaratıcı ve keyifli zaman geçirme imkânı sağladı.

Başkan Yıldız: Sanatı halkla buluşturuyoruz

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kültür ve sanatın toplumla iç içe yaşanması gerektiğini vurguladı. Başkan Yıldız, “Çiğli’de sanatı sadece salonlarda değil, sokaklarda, parklarda, meydanlarda yaşatıyoruz. Her yaştan hemşehrimiz müzik, tiyatro, sinema ve atölyelerle buluşuyor. Yaz boyunca mahalle mahalle gezerek sanatı halkımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.