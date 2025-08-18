İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazası can aldı. Tokat’tan Tekirdağ’a gitmekte olan yolcu otobüsü, sabahın erken saatlerinde Paşaköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 20 yolcu da yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otobüsün içinde büyük panik yaşandığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazanın saat 06.15 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, otobüste toplam 35 yolcunun bulunduğu, bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 20’sinin ise yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu’nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.