Çiğli Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Balatçık Mahallesi'nde geniş katılımlı bir çevre temizliği düzenledi. Temizlik çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çevresi dâhil olmak üzere tüm mahallede titizlikle sürdürüldü. Belediye ekiplerine, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve gönüllüler destek verdi.

16 ton atık toplandı

Gönüllü katılımcılar ve belediye ekipleri, sokaklar ve boş arazilerde 16 ton çöp ve moloz topladı. Bu atıklar çöp kamyonlarıyla taşındı ve çevredeki diğer temizleme çalışmaları kosa ve ağaç budama işlemleriyle devam etti.

Başkan Yıldız'dan çevre duyarlılığı çağrısı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizliğin ardından yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin yalnızca bugüne özgü değil, sürekli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yıldız, “Temizlemek kadar kirletmemek de önemli. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.