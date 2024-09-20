İzmir’in Bornova ilçesinde 6 işçinin ölümüne neden olan vinç kazası davasında yargı süreci devam ediyor.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 30 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen vinç kazasıyla ilgili davanın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar, taraf avukatları ve ölen işçilerin aileleri katıldı.

Sanıkların talepleri dinlendi

Mahkeme heyeti, duruşmada yalnızca talepleri dinleyerek süreci ilerletti. Maktul Ali Şükrü Duru’nun yakınlarının avukatı, sanıklarla yaptıkları anlaşmanın ihlal edildiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Duruşma ertelendi

Tutuksuz sanıklardan İ.K.'nin avukatı, müvekkili hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Ancak Cumhuriyet savcısı, adli kontrolün devamını istedi. Mahkeme başkanı, bu talebi reddederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Vinç kazası, Bornova'daki 25 katlı bir inşaatta 30 Aralık 2022’de meydana geldi. Kurulu vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkılarak 6 işçinin ölümüne ve 3 işçinin yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından inşaat firması ortağı E.Y., A.E., şantiye şefliği yapan M.Y., vinç firmasının yetkilisi S.A., iş güvenliği uzmanı F.K.A., inşaat firması yetkilisi N.Ö. ve vinç firması yetkilisi İ.K. hakkında dava açılmıştı.