Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların yaz günlerini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı. Çiğli Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı.

Şişme oyun parkı ve daha fazlası

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinliklerde çocuklar, şişme oyun parkında eğlenirken yüz boyama ve balon katlama gibi aktivitelerde de yer alabilecekler. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, 10 Ağustos Cumartesi günü Güzeltepe Futbol Sahası’nda, 11 Ağustos Pazar günü ise Harmandalı Gül Esin Parkı’nda 14.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker ikram edilecek.

"Çocuklarımızın mutluluğu en değerli hizmet"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukları mutlu eden hizmetlerin kendilerini daha fazlası için motive ettiğini vurguladı. "Çocuklarımız yıl içerisinde yorucu bir eğitim dönemi geçiriyor. Onların yorgunluğunu atması, keyifli vakit geçirmesi ve kişisel gelişimlerini sürdürmesi amacıyla çeşitli kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. 10-11 Ağustos tarihlerinde Harmandalı ve Güzeltepe’de oldukça eğlenceli bir program hazırladık. Şişme oyun parkı, yüz boyama ve balon katlama etkinliklerimizin yanı sıra ikramlarımızla çocuklarımıza güzel bir hafta sonu yaşatacağız. Tüm çocuklarımızı etkinliğimize bekliyoruz" dedi.