Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde vuruk olgunluğa ulaşan zeytinlerde zeytin sineği popülasyonunun arttığını belirterek üreticilerin ilaçlamalara başlaması gerektiğini duyurdu. Sahada periyodik kontrollerine devam eden ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, zararlı popülasyonları da inceledi. İlaçlamanın ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile yapılması gerektiğine dikkat çeken ekipler, özellikle günün serin saatlerinde ilaçlama yapılmasını tavsiye etti.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz zeytin alanlarında bulunan monitör tuzak kontrollerinde yapılan sayımlar ve özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin vuruk olgunluğuna gelmesi sebebiyle üreticilerimizin zeytin sineği ile mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Zeytinleri kurtlandırarak meyve ve yağ kalitesine zarar veren zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü ile mücadele edilmesi üreticilerimize duyurulur."