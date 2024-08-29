Çiğli Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunu desteklemek amacıyla kapsamlı spor kursları başlattı. Çocuklar ve gençler, çeşitli spor branşlarında uzman antrenörler eşliğinde fiziksel ve ruhsal gelişim sağlıyor.

Sosyal entegrasyon için spor eğitimi

Çiğli Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak için özel spor eğitimleri düzenliyor. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan kurslar, otizm, Down Sendromu, Serebral Palsi, uzuv eksikliği veya boy kısalığı yaşayan bireyler için çeşitli branşlarda yapılıyor. Hareket eğitimi, taekwondo, yüzme, masa tenisi, basketbol, tenis ve badminton branşlarında verilen eğitimler, uzman antrenörler tarafından yürütülüyor.

Sporla fiziksel ve ruhsal gelişim

Kurslara katılan çocuklar ve gençler, aldıkları spor eğitimleri sayesinde kas iskelet sistemlerini güçlendirmenin yanı sıra hareketli ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Sporun fiziksel ve mental sağlık üzerindeki olumlu etkilerini deneyimleyen özel bireyler, hem eğleniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Yoğun ilgi ve kayıt bilgileri

Kurslar, haftanın belirli gün ve saatlerinde düzenleniyor ve engel gruplarına göre uygun branşlarda ücretsiz olarak sunuluyor. Kurslara ilgi oldukça yoğun ve katılım sağlamak isteyenler 444 3 552 numaralı hattı arayarak bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilir.

Başkan Yıldız: “Spor imkanlarını artırmak için çalışıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyenin engelli bireyler için sunduğu spor olanaklarını artırma çabalarını vurguladı. Yıldız, “Özel çocuklarımız için hareket eğitimi, taekwondo, yüzme, masa tenisi, basketbol, badminton ve tenis branşlarında kurslar açtık. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de fiziksel ve mental gelişimlerini destekliyoruz. Çiğli’de yaşayan tüm çocuklarımızın spor yapabilmesi için çalışıyoruz” dedi.