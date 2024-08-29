İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla başlayacak resmi törenlerle açılış yapacak. Gündoğdu Meydanı’ndaki dron gösterisi ve Kültürpark’taki Mert Demir konseri gibi etkinlikler, kenti renklendirecek.

Başkan Tugay’dan anlamlı mesaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir mesaj yayımlayarak, şunları söyledi: “İlk kurşunun atıldığı ve İstiklal Harbi’nin son bulduğu bu şehirde, bağımsızlık mücadelesinin her bir kahramanını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Gündoğdu Meydanı’nda dron gösterisi

Kutlamalar, saat 09.20’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Gün boyu sürecek programda, İzmir Valiliği’nde tebrikat töreni, askeri bando konserleri ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçit töreni de yer alacak. Akşam saatlerinde ise Gündoğdu Meydanı’nda 500 dronun katılacağı Zafer Bayramı temalı bir gösteri izleyicilere sunulacak.

Konserlerle taçlanan bayram coşkusu

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın da açılacağı 30 Ağustos’ta, Kültürpark’ta Mert Demir konseriyle eğlence doruğa çıkacak. Aynı gün Konak Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İzmirli müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 31 Ağustos’ta ise Kültürpark’ta teknoloji temalı bir dron şovu daha izleyicilerle buluşacak.

Genç sporcular sahada

Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol, basketbol ve futbol turnuvalarında genç sporcular da mücadele edecek. 27-29 Ağustos tarihleri arasında U-17 Kadın Voleybol ve U-15 Kadın Futbol takımları sahada ter dökecek. Ayrıca, 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 turnuvasının finali de 30-31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Ulaşımda bayram indirimi

İzmirliler, 30 Ağustos’ta toplu taşımada yüzde 50 indirim fırsatından yararlanacak. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve Tramvayı’nda seferler indirimli olacak, İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz hizmet verecek.