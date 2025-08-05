Engelli vatandaşın yaşam kalitesi artırıldı

Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan ve uzun süredir tekerlekli sandalye kullanan Mehmet Koçak, evinin merdivenlerinden dolayı büyük sıkıntılar yaşıyordu. Giriş çıkışlarda ciddi zorluklarla karşılaşan Koçak için belediye harekete geçti.

Belediyeye yapılan başvuru sonrası, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evine engelli asansörü kuruldu. Böylece Koçak, artık yardıma ihtiyaç duymadan evine güvenli şekilde girip çıkabiliyor. Mehmet Koçak, destek için Çiğli Belediyesi’ne teşekkür etti.





Rampa ve elektrik tesisatı da tamamlandı

Yalnızca asansör değil, elektrik tesisatı ve boya işlemleri de belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca engelli rampası da tamamlanarak kullanıma sunuldu. Koçak’ın evine erişimi artık daha güvenli ve konforlu hale geldi.





Başkan Yıldız: “Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan çalışmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Her vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mehmet Amca’mızın hayatına küçük de olsa bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize. Çiğli’de hiç kimse kendini yalnız hissetmemeli. Biz bu görevde sadece asfalt, yol ya da bina için değil; insanlara dokunmak, hayatlarına değer katmak için varız.”

Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:“Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak bizim için yalnızca yasal değil, vicdani bir sorumluluktur. Mehmet Amca’mız için ne yaptıysak, ihtiyacı olan her vatandaşımız için aynı özveriyle yapacağız. Bu anlayışla tüm mahallelerimizde çalışmalarımız sürecek.”





Engellilere yönelik çalışmalar sürecek

Çiğli Belediyesi, özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik erişilebilirlik odaklı projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yapılan her çalışma ile vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştığı engellerin kaldırılması hedefleniyor.