Balıkesir’in Edremit ilçesi, Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi bir yapıda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Tarihi yapının ahşap ağırlıklı olması nedeniyle alevler hızla yayılırken, yangını kontrol altına almak yaklaşık 2 saat sürdü.

Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tarihi yapı yangın sonucu büyük ölçüde tahrip oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.