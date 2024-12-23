Çiğli Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle hem sosyal hem de çevresel anlamda önemli adımlar atıyor. Kent lokantaları, vatandaşlara ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunarken, belediyenin imar, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu projelerle daha yeşil, modern ve yaşanabilir bir Çiğli hedefleniyor.

İkinci Kent Lokantası kapılarını açıyor

Çiğli Belediyesi, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunan Kent Lokantaları projesinin ikincisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlk Kent Lokantası, belediyenin eski binasında hizmet verirken, yeni lokanta ise Balatçık Mahallesi'nde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin yakınında açılacak. Haftanın altı günü hizmet verecek olan yeni lokanta, özellikle üniversite öğrencileri ve çevre halkı için önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Özge Polat Kitap Kafe açılıyor

Lokantanın yanında, Özge Polat Kitap Kafe de vatandaşlara hizmet verecek. Bu kafe, sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okumak ve vakit geçirmek isteyenler için ideal bir alan sunacak. Çiğli Belediyesi, hem ekonomik hem de kültürel hizmetler sunarak bölge halkına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kentsel dönüşüm başlıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın liderliğinde, Balatçık Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Mahallenin riskli alan ilan edilmesi için gerekli başvurular yapıldı ve hazine arazisindeki tapu sorunlarının çözümü için çalışmalar sürdürülüyor. Belediye, müteahhitlerle vatandaşlar arasında garantörlük görevini üstlenerek, halkın haklarını koruyacak.

9 bin metrekarelik çevre dostu peyzaj projesi

Ataşehir Kavşağı'nda başlatılan çevre dostu peyzaj projesi, ilçenin estetik görünümünü zenginleştirirken vatandaşlara dinlenme ve spor alanları sunacak. Çiğli Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 9 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yürüyüş yolları, rengarenk çiçekler ve çevre dostu detaylar ile donatılan bu alan, Çiğli’nin yeşil dokusunu güçlendirecek.

“Kentimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hayata geçirilen projelerle ilgili şunları söyledi: "Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda, kentimizin ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle ikinci Kent Lokantası'nın açılışıyla, öğrenci ve çevre halkının uygun fiyatlı yemek ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Balatçık Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatarak, vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.” Başkan Yıldız, Ataşehir Kavşağı'ndaki çevre dostu peyzaj projesinin de sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğini belirterek, her zaman halkın yanında olacaklarını vurguladı.