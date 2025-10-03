Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ile Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle başlatılan 300 saatlik pastacılık kurslarıyla kadın ve gençlere meslek edinme fırsatı sunuyor. Kursiyerler eğitim sonunda kalfalık belgesi alarak doğrudan iş hayatına atılabilecek.



İstihdam Garantili Eğitim Fırsatı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan kursa ilk etapta 30 kursiyer seçildi. Eğitimler yoğun uygulamalı programlarla yürütülüyor. Katılımcılar, şeker hamuru yapımından pasta süslemeye kadar farklı alanlarda becerilerini geliştiriyor.

300 Saatlik Kapsamlı Program

Gıda sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçlayan kurs, toplam 300 saatlik kapsamlı bir eğitim sunuyor. Kursiyerler, teorik bilgilerin yanı sıra pratiğe dayalı uygulamalarla sektör deneyimi kazanıyor.

Altın Madalyalı Şefle Eğitim

Kursiyerler, ulusal yarışmalarda altın ve gümüş madalya kazanmış Pastane Şefi Ebru Anar’dan eğitim alıyor. Anar, hem işletmeci hem de eğitmen kimliğiyle sektörde uzun yıllardır aktif. Üniversitelerde gastronomi dersleri vererek genç ve kadınlara ilham olmaya devam ediyor.

Başkan Yıldız: Ekonomik Özgürlüğün Kapısı Açılıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu projeyle yalnızca meslek edinilmiyor; ekonomik özgürlüğün kapısı da aralanıyor. Kursiyerlerimiz kalfalık belgesi ile doğrudan iş hayatına adım atacak. Belediyemiz, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek” dedi.