Çiğli Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını özel bir etkinlikle kutlayacak. 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak olan kutlamalar, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden hareket edecek kortej ile başlayacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm İzmirlileri bu anlamlı güne katılmaya davet ederek, “İzmir’in kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkulu etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Tepecik Senfoni Orkestrası sahne alacak

Kortejin sona ereceği Kaymakamlık karşısındaki Büyük Park’ta, İzmir’in sevilen müzik gruplarından Tepecik Senfoni Orkestrası sahne alacak. Saat 21.00’de başlayacak olan ücretsiz konser, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

"İzmir’in kurtuluşu, bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür"

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, İzmir’in kurtuluşunun sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin de simgesi olduğunu vurguladı. "102 yıl önce millet olarak gösterdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda bir dönüm noktası olmuştur. Bu büyük zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağız" diyerek, İzmirlileri kortej ve konsere davet etti.