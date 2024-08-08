Etkinlik, belediye önünden hareket eden otobüslerle Seferihisar’a yapılan yolculukla başladı. Katılımcılar, gün boyu denizin ve kumsalın keyfini çıkararak geri döndü. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Deniz Gezisi Büyük İlgi Gördü

Çiğli Belediyesi, kadın ve çocukların sosyalleşmesini ve yazın tadını çıkarabilmesini sağlamak amacıyla deniz gezilerini başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinliğin ilki, belediye binası önünde toplanan katılımcılarla Seferihisar’a yapıldı. Katılımcılar, gün boyunca denizin, güneşin ve kumsalin tadını çıkararak keyifli bir zaman geçirdi.

Ağustos Boyunca Devam Edecek

Deniz gezileri, Ağustos ayı boyunca her Çarşamba düzenlenecek. Etkinliklere katılmak isteyenler, 444 3 552 numaralı hattı arayarak bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler. Çiğli Belediyesi, yaz boyunca kadın ve çocuklara çeşitli sosyal etkinlikler sunmaya devam edecek.

Başkan Yıldız’dan Açıklama

Başkan Onur Emrah Yıldız, sıcak yaz günlerinde eğlenceli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. “Kadın ve çocuklara çeşitli sosyalleşme imkanları sunmak için çalışıyoruz. Ücretsiz kurslar ve aktiviteler düzenliyoruz. Son olarak deniz gezisi etkinliğimizi başlattık. İlk grup üyelerimizi başarıyla Seferihisar’a gönderdik. Turlarımız Ağustos ayı boyunca devam edecek. Katılmak isteyenler belediyemizi arayarak bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirler. Çiğli Belediyesi olarak, kadın ve çocuklarımızın sosyal gereksinimlerini karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.