Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yılbaşı öncesinde ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Tepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı buluşmada, renkli süslemeler ve keyifli müzikler eşliğinde unutulmaz bir gün yaşandı.

Bizim Kıymetlilerimiz

Başkan Pehlivan, özel gereksinimli çocukları ve ailelerini "Menemen’in en özel renkleri" olarak nitelendirdi ve onların mutluluğunu her zaman öncelik olarak gördüklerini belirtti:

“Onlar, ilçemizi zenginleştiren ve dayanışmamızı derinleştiren bireyler. Her zaman yanlarında olmaya ve hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte Yüzler Gülüyor

Etkinlik boyunca çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlenirken, neşeli müzikler ve şarkılarla coşkulu anlar yaşandı. Çocukların mutluluğuna, veliler ve öğretmenler de alkışlarla eşlik etti.

Başkan Pehlivan, program sırasında ailelerle de bir araya gelerek onların dileklerini dinledi. Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak projeler üretme konusundaki kararlılığını vurguladı.

En Güçlü Bağ Dayanışmadır

Başkan Pehlivan, konuşmasında sevginin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti:

“Yılbaşı sadece bir takvim değişikliği değil; paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür. Menemen, fiziksel engelleri olduğu kadar kalpler arasındaki engelleri de kaldırmayı başarmış bir kenttir.”