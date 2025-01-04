Çiğli Belediyesi, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği kurslarla yeni beceriler kazandırmaya devam ediyor. Kursiyerler, düzenlenen törende sertifikalarını alarak emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Kadınların güçlenmesine destek

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların hem kişisel hem de mesleki alanlarda gelişim göstermelerini desteklemek için çeşitli eğitim programları düzenliyor. Bu kurslar, kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarına ve toplumsal yaşamda daha aktif bir rol üstlenmelerine olanak tanıyor.

Pastacılık kursunda büyük başarı

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği pastacılık kursu, üç ay süren eğitimlerin ardından tamamlandı. 16 kadın kursiyer, aldıkları eğitimle pastacılık becerilerini geliştirerek yeni bir meslek edinmenin gururunu yaşadı. Eğitim süresince kursiyerlere, pastacılığın temel tekniklerinden modern tariflere kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunuldu.

Başkan Yıldız’dan kutlama mesajı

Törende konuşma yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların toplumdaki rolünü güçlendiren bu tür eğitimlerin önemine değindi. Başkan Yıldız, “Pastacılık kursumuzu başarıyla tamamlayan kadınlarımızı tebrik ediyorum. Çiğli Belediyesi olarak kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmaktan gurur duyuyoruz. 2025 yılında da eğitim programlarımızla daha güzel yarınlar inşa edeceğiz,” dedi.