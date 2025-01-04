Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 4 Ocak Cumartesi günü İzmir’de sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, gün boyunca aralıklarla devam edecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 15°C, en düşük sıcaklığı ise 11°C olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklıklar da bu değerlere yakın seyredecek. Nem oranının sabah saatlerinde %85 seviyelerinde olması beklenirken, akşam saatlerinde %96’ya kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yönü gün boyunca kuzeydoğudan esecek. Rüzgar hızı ise ortalama 3-11 km/s arasında değişecek, maksimum hız ise 23 km/s’ye kadar ulaşacak.

Yağışların gün içinde etkisini artırabileceği belirtilirken, özellikle öğle saatlerinden itibaren ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

Yetkililer, dışarı çıkacak vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olmalarını ve trafikte dikkatli seyretmelerini öneriyor. Ayrıca, yağışın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.