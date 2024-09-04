Çiğli Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullara yönelik kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri için tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Okullarda güvenlik ve temizlik ön planda

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullardaki eski ve hasar görmüş korkulukların tamirinden, ağaçların budanmasına, kosa ve genel temizlik çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca, çöp konteynerleri dezenfekte edilerek, okul bahçeleri böceklere karşı ilaçlanıyor. Başkan Yıldız, bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirileceğini vurguladı.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Yıldız, ilçedeki tüm okullarda yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okullarımızın bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyoruz. Eski ve hasar görmüş korkulukların tamiri ile güvenlik önlemlerini artırarak, çocuklarımızın olası kazalardan korunmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve dezenfekte çalışmaları ile çocuklarımızın sağlığını korumak önceliğimiz. Çiğli Belediyesi olarak, bundan sonra da okullarımızın ve öğrencilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olacağız" dedi.