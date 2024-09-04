Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Sivas Kongresi’nin Türk milletinin İstiklal Mücadelesi'ndeki kritik rolüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığına dikkat çekti. Erdoğan, Sivas Kongresi'nde alınan kararların sadece Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açmakla kalmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in geleceğine yön verdiğini vurguladı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."