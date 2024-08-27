Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sasalı Mahallesi'nde ortaklaşa yürüttüğü altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yeni çevre düzenlemesi ve peyzaj projelerine de start verildi.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sasalı Mahallesi’nde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İZBETON ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin destek verdiği projede, bölgede hızla artan konut projeleri ve yerleşim alanları göz önünde bulundurularak altyapı düzenlemeleri yapılıyor. Eski sulama kanalları ve kullanılmayan kanaletlerin kapatılması gündeme gelirken, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik adımlar atılıyor.

Peyzaj ve rekreasyon alanları projeleri

Altyapı çalışmalarının yanı sıra Çiğli Belediyesi, Sasalı bölgesinde peyzaj ve rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi için de projeler geliştiriyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi’yi ziyaret ederek, çevre düzenlemeleri ve eski sulama kanallarının kapatılması konularında bilgi alışverişinde bulundu. Yıldız, projeye verdikleri destekten dolayı DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Eski kanal ve kanaletlerin kapatılması

Başkan Yıldız, bölgede eskiden tarım ve hayvancılık faaliyetleri sırasında kullanılan sulama kanallarının artık atıl durumda olduğunu ve çeşitli çevre sorunlarına yol açtığını belirtti. Özellikle yaz aylarında sivrisinek oluşumuna neden olan bu kanalların kapatılması için DSİ ve sulama birlikleri ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Yıldız, “Sasalı Mahallesi’nde hızla artan yapılaşma süreci ile birlikte, yerel yönetimler olarak hem planlama hem de altyapı konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İş birliği ve ortak çalışmalar

Çiğli Belediyesi, altyapı çalışmalarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ediyor. Menemen ve Sasalı Mahallesi’ne su temin eden sulama birlikleri de eski kanalların kapatılması için destek veriyor. Başkan Yıldız, "Trafik ve ulaşım güvenliği ile sağlık açısından büyük önem taşıyan bu çalışmaları hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.