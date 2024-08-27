Eylül ayının gelişiyle birlikte sonbaharın serin havası yavaş yavaş hissedilse de, güneşli ve sıcak günlerin etkisi devam ediyor. Yazın son tatil planlarını yaparken, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkilerini göz ardı etmemek önemli. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İyigün Gedik, güneş alerjisi hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkileri

Güneş ışınlarının deride oluşturduğu zararlı etkiler fotodermatozlar olarak adlandırılır. Dr. Gedik, görünür ışık, kimyasallar, kozmetikler ve ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte çeşitli reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Güneş alerjisini tetikleyebilecek ilaç grupları arasında antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, kalp ilaçları ve antidiyabetikler yer alır.

Üç tür ultraviyole ışınının cilt üzerindeki etkileri ise şu şekildedir:

Ultraviyole A (UVA): Ciltte hassasiyet ve yaşlanmaya yol açabilir.

Ultraviyole B (UVB): Cilt kanserine neden olabilir.

Ultraviyole C (UVC): Kısmen daha az zararlıdır, ancak doğrudan güneş ışınlarına maruziyetten kaçınılmalıdır.

Güneş yanığı ve güneş alerjisi arasındaki farklar

Dr. Gedik, güneş yanıkları ile güneş alerjisinin nasıl ayırt edileceğini şöyle açıkladı: “Güneş yanıkları, uzun süre güneşte kalmanın sonucunda zamanla gelişir. Güneş alerjisi ise, kimyasal veya kozmetik maddelerle duyarlılık gösteren ciltlerde güneş maruziyeti sonrası birkaç dakika içinde belirgin hale gelir. Alerji durumunda ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü ve hassasiyet görülür.”

Güneş alerjisi tanısı, hekim muayenesi ve gerekli kan testleri, fototest veya cilt biyopsisi ile konulabilir.

Güneşin zararlı etkilerinden nasıl korunmalı?

Güneş alerjisi ve güneş yanıklarından korunmanın bazı basit yolları bulunmaktadır:

Güneşe Maruziyetten Kaçınmak: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-15:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının.

Güneş Koruyucu Kullanımı: Yeterli miktarda ve düzenli aralıklarla güneş koruyucu ürünler kullanın.

Koruyucu Kıyafet ve Şapka Kullanımı: Güneş ışınlarına karşı koruyucu kıyafetler ve şapka tercih edin.

Sonuç olarak, güneşin zararlı etkilerine karşı bilinçli olmak, cilt sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor. Bu basit önlemlerle güneşin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.