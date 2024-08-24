Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği şiddeti önleyici öz savunma kursları, özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, haftanın beş günü düzenleniyor ve katılımcılara hem fiziksel hem de psikolojik güçlenme sağlıyor.

Haftanın beş günü eğitim

Kurslar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, salı ve perşembe günleri ise Harmandalı Semt Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Bu sayede katılımcılar, haftanın farklı günlerinde eğitim alarak kendilerini geliştiriyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde verilen kurslar, katılımcıların kendilerini daha güvende hissetmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını hedefliyor.

“Şiddeti değil, öz savunmayı öğretiyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen öz savunma kurslarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği öz savunma eğitimi, sadece fiziksel bir savunma yöntemi olmanın ötesinde, bireylerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan, özgüvenlerini artıran ve stresle başa çıkma yeteneklerini geliştiren, şiddeti önlemede kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu kurs ile çocuk ve kadınlar başta olmak üzere kişisel güvenliğine önem veren vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim verdik.”

Kurslara en yoğun katılımı kadınlar ve çocuklar gösteriyor. Bu durum, toplumda şiddetin önlenmesine yönelik artan farkındalığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Başkan Yıldız, kursların amacının şiddete karşı öz savunma tekniklerini öğretmek olduğunu vurgulayarak, “Amacımız, katılımcıların hem fiziksel olarak kendilerini savunabilmelerini sağlamak hem de psikolojik olarak güçlenmelerine katkı sunmaktır” dedi.

Öz savunma eğitimi, kişisel güvenliğin artırılması, özgüvenin geliştirilmesi ve stres yönetimi gibi konularda katılımcılara önemli kazanımlar sunuyor. Kurslara katılanlar, öğrendikleri tekniklerle hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha güçlü hale geliyor. Bu da toplumda güvenliğin ve huzurun artmasına katkı sağlıyor.