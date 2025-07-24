Yaz tatiline sanatsal dokunuş: Çiğli’de ücretsiz atölyeler başlıyor

Çiğli Belediyesi, yaz aylarında çocuklar ve yetişkinlere yönelik hazırladığı dopdolu atölye programıyla ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlere yeni bir soluk getiriyor. 7-15 yaş grubu çocuklara ve 15 yaş üzeri yetişkinlere yönelik toplam 8 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlenecek atölyeler, Ağustos ayı boyunca Çiğli Belediyesi Atilla İlhan Salonu ve Resim Sınıfı’nda gerçekleşecek.

Atölye içerikleri drama, ritim, ebru, kil, yağlı boya resim, ahşap boyama, taş boyama ve stand-up – komedi gibi farklı alanları kapsayacak. Katılımcılar hem yaratıcı yönlerini geliştirecek hem de sosyal etkileşim ortamı bulacak.

Başkan Yıldız: “Yaratıcılığı ve ifade özgürlüğünü destekliyoruz”

Etkinliklerin önemine değinen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların ve kadınların hayal gücünü, üretme isteğini destekleyen bu tür faaliyetlerin her zaman yanında olacağız. Yaratıcılığı teşvik eden, sanatı hayatın bir parçası haline getiren bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Her yaştan vatandaşımızın kendini ifade edebileceği sosyal ve kültürel ortamlar yaratmak temel hedefimiz.”

İşte atölye programı ve tarihleri:

🎭 Drama Atölyesi – Atilla İlhan Salonu

7–9 yaş: 7 Ağustos | 14.00 – 16.00

10–12 yaş: 8 Ağustos | 14.00 – 16.00

13–15 yaş: 11 Ağustos | 14.00 – 16.00

15–18 yaş: 11 Ağustos | 16.00 – 18.00

🥁 Ritim Atölyesi

7–10 yaş: 13 Ağustos | 17.00 – 19.00

🎨 Yetişkin Atölyeleri (15 yaş ve üzeri)

Kil Atölyesi: 18 Ağustos | 13.00 – 16.00

Ahşap Boyama: 19 Ağustos | 13.00 – 16.00

Taş Boyama: 20 Ağustos | 13.00 – 16.00

Yağlı Boya Resim: 21 Ağustos | 13.00 – 16.00

Stand-up & Komedi: 21-22 Ağustos | 15.00 – 17.00 Başkan Tugay’dan Bremen’le dijital iş birliği atağı İçeriği Görüntüle

Ebru Atölyesi: 15 yaş ve üzeri: 22 Ağustos | 11.00 – 14.00 10–14 yaş: 25 Ağustos | 11.00 – 14.00 Katılım kontenjanla sınırlı Tüm atölyeler ücretsiz olarak sunulacak ancak katılım sınırlı kontenjanla gerçekleşecek. Drama atölyelerinde en fazla 12, diğer tüm branşlarda ise 15 kişi ile sınırlı katılım sağlanacak. Atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar, Çiğli Belediyesi'nin ilgili birimlerinden kayıt yaptırarak programa dahil olabilecek.

