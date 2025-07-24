Otomotivin gerçek “MOTTA”sı, 16 Ekim’de Denizli’de başlıyor

Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen buluşması, MOTTA Ege Motorlu Taşıtlar Fuarı 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı’nda ikinci kez gerçekleşecek. Yaklaşık 40 yıllık tecrübesiyle Avrupa’nın önemli fuar organizatörlerinden Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, sektöre yön veren yerli ve yabancı markaları ve yüzbinlerce otomobil meraklısını ağırlayacak.

2024’te büyük başarı yakalayan ilk fuarın ardından, bu yıl yenilikçi otomotiv teknolojileri, elektrikli ve hibrit araçlar, ticari araçlar, motosikletler, aksesuar ve yedek parça alanlarında geniş katılımla gerçekleşecek fuar, ziyaretçilere en yeni modelleri ve teknoloji deneyimlerini sunacak.

Yeni modeller, teknoloji ve interaktif deneyimler

MOTTA 2025’te sektörün en yeni model araç lansmanları ve elektrikli-hibrit araç çözümleri ön planda olacak. Fuarda modifiye ekipmanları, ticari araçlar ve aksesuarlar da yer alırken, interaktif stantlar sayesinde ziyaretçiler araçları yakından inceleyip birebir deneyimleyebilecek.

MOTTA’nın heyecanı İzmir’e taşınıyor

Denizli’deki başarılı organizasyonun ardından MOTTA, 5-9 Kasım 2025 tarihleri arasında İzmir Fuarı’nda da kapılarını açacak. Orion Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdoğan, İzmir’in uzun süredir beklediği otomotiv fuarının sektöre ivme katacağını belirtti. İzmir’de düzenlenecek fuar, Türkiye’nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir’de gerçekleşecek ve otomotiv devlerini yine bir araya getirecek.

MOTTA Motorlu Taşıtlar Fuarı’na katılmak isteyenler www.mottashow.com adresinden online biletlerini temin edebilirler.