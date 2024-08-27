Çiğli Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği

Çiğli Belediyesi, “Bir Yıldız da Sen Parlat” sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs desteği sunacak. Eğitimin her alanında öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla üniversiteli gençlerimize destek olacağız” dedi.

Burs başvuruları için son tarih

Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde, Çiğlili hayırseverlerin katkılarıyla başlatılan burs programına başvurular, 13 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Burs, üniversitelerin lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik olacak. Başvurular için YKS sonuç belgesi, transkript (2-3-4. sınıf), vukuatlı nüfus örneği (aile), ikametgah (kendi ve anne/baba), kimlik fotokopisi ve kiracı ise kira sözleşmesi fotokopisi gibi belgeler isteniyor. Başvurular, Çiğli eski belediye binasının 3. katında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 444 3 552 (2367-2373) numaralı hattı arayabilir.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Çocukların ve gençlerin eğitimine verdikleri desteğin altını çizen Başkan Yıldız, “Toplumumuzun gelişimi ve geleceği için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine gerekli önemi vermeliyiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz; onlara sıkı sıkıya tutunmalı ve destek olmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve üniversiteli gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla burs programı başlattık. İnanıyorum ki duyarlı Çiğli halkının da desteğiyle birçok gencimize umut olacağız. Gençlerimizin eğitim hayatını daha rahat sürdürebilmeleri ve gelecekte ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye aktardı.