Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, gençlerin yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 2024 Hareketlilik Yılı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda organize edilen festival, gençlere hem eğlence dolu anlar yaşattı hem de sporun önemini vurguladı.

Festival, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla daha da renklendi. Vali Işın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ten etkinliklerle ilgili detaylı bilgi alırken, masa tenisi, dart ve tenis gibi spor dallarında gençlere eşlik ederek onların heyecanına ortak oldu. Gençler, festival boyunca farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulurken, sağlıklı yaşamın ve sporun teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi.

Festivale AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katılarak, gençlerle bir araya geldiler. Masa tenisi, tenis, dövüş sporları, dart ve curling gibi çeşitli branşların tanıtıldığı festival, gençlerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamayı amaçladı. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlik, Kütahya'da da büyük bir katılımla tamamlandı ve şehrin spor kültürünü daha da canlandırdı.