Çiğli Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için hayata geçirdiği “Çiğli’nin Yıldızları” burs programını yeni dönemde de sürdürüyor. İlçede ikamet eden ve üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşen öğrencilerin yararlanabileceği program için başvurular başladı.

Başvurular için son gün 19 Eylül

Burs başvuruları 19 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler, Öğrenci Belgesi, YKS Sonuç Belgesi, transkript (2., 3. ve 4. sınıflar için), Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi ve kiracı olanlar için kira sözleşmesiyle başvuru yapabilecek. Başvurular, Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 3. katında bulunan başvuru merkezine şahsen teslim edilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 35 52 (dahili: 2362) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Başkan Yıldız: “Gençlerimize güveniyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eğitimin toplumların en önemli yatırım alanı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin eğitimine verdiğimiz destek, yalnızca bugünü değil yarını da şekillendiren bir adımdır. Bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek, hem Çiğli’nin hem de ülkemizin geleceği için en değerli teminattır” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Başkan Yıldız, burs programının yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda gençlere verilen güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizdi:

“Her bir öğrencimizin hayali bizim için kıymetlidir. Onların üniversite yolculuğunda yanında olmak, başarılarına ortak olmak istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Çiğli’nin geleceği gençlerin başarısıyla şekillenecek”

Gençlerin başarısının bireysel olduğu kadar toplumsal bir değer de taşıdığını söyleyen Başkan Yıldız, “Çiğli’nin sokaklarında yürüyen her genç, bu kentin yarınlarını inşa edecek bir yıldızdır. Biz, bu yıldızların parlaması için çalışıyoruz. Eğitimde atılan her adım, geleceğe bırakılan kalıcı bir izdir” diye konuştu.