Çiğli Belediyesi, kentin üst yapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalarına Kaklıç Mahallesi’nde devam ediyor. Başkan Onur Emrah Yıldız, yapılan düzenlemelerle mahalledeki ulaşımın daha güvenli hale getirileceğini belirtti. Çalışmaların detayları ve mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen buluşma, bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmaların başlangıcı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kısa süre önce Kaklıç Mahallesi’nde yaptığı saha ziyareti sırasında vatandaşların yol düzenlemesi taleplerine yanıt verdi. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaklıç İzmir Caddesi’nde yol kazıma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, mahalleye bağlantı sağlayan İzmir Caddesi kavşağından başlayarak köyün sonuna kadar uzanan yolun asfaltlama çalışmaları da en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Başkan Yıldız’ın açıklamaları

Başkan Yıldız, “Üst yapı çalışmalarımızla, ilçemizin her köşesinde kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz” diyerek projenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “İhtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her anlamda eksikleri gidererek, mahallemizi çok daha yaşanabilir ve modern hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle buluşma

Çalışmaların yerinde incelenmesinin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yıldız, Kaklıç’ın ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Yıldız, “Bu tür buluşmalar, mahallemizin sorunlarını yerinde tespit etmek ve anında çözüm üretmek adına büyük önem taşıyor” dedi. Ayrıca, 26 mahallede de benzer çalışmaların devam ettiğini belirtti.