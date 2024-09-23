Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Balatçık Mahallesi’nde zemin yenileme ve yol genişletme çalışmalarına start verdi. İlk etapta, yol üstünde bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kronik sorunlara kalıcı çözümler

Balatçık Mahallesi’nin yıllardır çözüm bekleyen trafik sıkıntılarına son vermek amacıyla başlatılan yol genişletme ve zemin yenileme çalışmaları, bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında ilk olarak, 8901 Sokak’ta bulunan metruk bina yıkıldı ve böylece mahallede önemli bir adım atıldı. Bu yıkım, hem estetik hem de güvenlik açısından büyük bir rahatlama sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Yıkım işlemlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla zemin yenileme ve yol genişletme çalışmaları hız kazanacak. Bu proje sayesinde, hem yaya hem de araç trafiği daha güvenli ve akıcı hale gelecek. Aynı zamanda trafik yoğunluğu azalacak ve yayaların güvenliği de önemli ölçüde artırılacak.

“Kronik sorunları tek tek çözüyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Balatçık Mahallesi’ndeki çalışmaları yakından takip ederek, şunları söyledi: “Çiğli’de kronikleşmiş sorunları tek tek çözmeye kararlıyız. Balatçık Mahallesi’nde başlattığımız bu çalışmayla trafik yoğunluğunu azaltmayı ve yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyoruz. İlçemizin tamamını daha yaşanabilir kılmak için büyük bir adım atıyoruz.”

Yol genişletme projesi

Yol genişletme projesinin ilk etabı, metruk binanın yıkımı ile başarıyla tamamlandı. Çalışmaların devamında, yolun genişletilmesi ve altyapı düzenlemeleri yapılacak. Bu sayede, mahallede yaşanan trafik sıkışıklığı sorunu ortadan kaldırılacak ve bölge halkı daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Belediye, bu tür projelerle ilçeyi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. Başkan Yıldız, “Çiğli’mizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, ilerleyen dönemlerde daha birçok önemli projeye imza atacaklarının sinyalini verdi.