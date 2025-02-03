Çiğli Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve geleneksel hale getirmeyi planladığı İsmail Hakkı Tonguç Satranç Turnuvası, 1-2 Şubat tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Satranç tutkunları Çiğli’de buluştu

Turnuva, Türkiye’nin 19 farklı ilinden gelen 384 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular 8 Yaş Altı, 10 Yaş Altı, 12 Yaş Altı ve Açık Kategori olmak üzere dört farklı kategoride mücadele etti. Turnuvanın açılış hamlesini Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yaptı. Turnuvanın direktörlüğünü Barış Özkurt, başhakemliğini Uluslararası Hakem Abuzer Altuntaş, gözlemciliğini ise Oğuz Cem Akın üstlendi.

"Satranç, gençler için stratejik bir spor"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, turnuvayı hayata geçirme sebeplerini açıklayarak, gençlerin düşünme becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yeteneklerini artırmak amacıyla bu turnuvayı başlattıklarını söyledi. Başkan Yıldız, "Satranç, sadece bir oyun değil; sabrı, stratejik düşünmeyi ve zekayı geliştiren bir spor dalıdır. Turnuvamızda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 384 sporcu mücadele etti. Bu, satrancın toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turnuvada dereceye giren sporcular kupa, madalya ve para ödülleriyle onurlandırıldı. Kategorilere göre kazanan sporcular ise şu şekilde sıralandı:

8 Yaş Altı Kategorisi: Birinci Deniz İrteş, ikinci Uraz Süten, üçüncü Can Muhammed Edebale

10 Yaş Altı Kategorisi: Birinci İkra Doğa Akkın, ikinci Zeynep Su Karınca, üçüncü Kuzey Ege Üzülmez

12 Yaş Altı Kategorisi: Birinci İsmail Aysen, ikinci Ege Ergün, üçüncü Demirhan Şanan

Açık Kategori: Birinci Gediz Avşar, ikinci Talat Yıldız, üçüncü Alper Tezcan

Birinci olan sporculara 4.000 TL, ikinci olanlara 3.000 TL, üçüncülere ise 2.000 TL para ödülü takdim edildi.