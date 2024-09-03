Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, bugün hakim karşısına çıktı. Kayserilioğlu, bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kendisine yönelik “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yer alıyor. Bugünkü duruşmada, savcı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Kayserilioğlu için 4,5 yıl hapis cezası talep etti. Kayserilioğlu'nun savunması alındıktan sonra duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Kayserilioğlu’nun davası, ifade özgürlüğü ve adalet sistemi üzerine farklı görüşlerin gündeme gelmesine yol açtı.