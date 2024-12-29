Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolay. Hastane randevusu olan vatandaşlar ve hasta ziyaretçileri merak ediyor. Detaylı ulaşım rehberini sizler için derledik.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne toplu ulaşım araçlarından yararlanarak ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne İZBAN Ata Sanayi İstasyonuna yürüme mesafesindedir. Halkapınar ya da Hilal aktarma istasyonlarını kullanarak Ata Sanayi İstasyonuna gelebilirsiniz. Havalimanından ulaşım sağlamak isteyenler ise İZBAN ile Atasanayi Durağında inebilirler.

ESHOT otobüs hatları ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise; 149, 227, 816, 817, 853 No’lu otobüsleri kullanabilirler.

KURUM: ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: Yeni Mahalle Murat Karayalçın Bulvarı 8780/1 Sokak No: 18 Atasanayi/Çiğli /İzmir/Türkiye

SABİT TELEFON: +90 (232) 329 29 69 – (232) 398 37 00

TELEFON: 444 35 30

FAKS: 0232 398 37 19

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: www.cigliegitimh.saglik.gov.tr